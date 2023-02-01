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Сборная Украины определилась с составами на спринт в Обертиллиасе

Биатлон
(1 голосов)

Этап состоится 2 февраля

Сборная Украины определилась с составами на спринт в Обертиллиасе

Новина українською

Завтра, 2 февраля, в австрийском Обертиллиасе спринтами у женщин и мужчин стартует шестой этап Кубка IBU. Сборная Украины определилась с составом команды. Первым у мужчин побежит Руслан Ткаленко, а у женщин стартует первой Валерия Дмитренко.

Спринт. Мужчины (11:30)

24. Руслан Ткаленко

28. Дмитрий Подручный

48. Артем Тищенко

81. Тарас Лесюк

103. Сергей Телень

Спринт. Женщины (15:00)

8. Валерия Дмитренко

27. Александра Меркушина

36. Надежда Белкина

66. Кристина Дмитренко

82. Лилия Стеблина

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В статье: Руслан Ткаленко
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Источник:
biathlon.com.ua

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