Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины определилась с составами на спринт в Обертиллиасе
Этап состоится 2 февраля
Завтра, 2 февраля, в австрийском Обертиллиасе спринтами у женщин и мужчин стартует шестой этап Кубка IBU. Сборная Украины определилась с составом команды. Первым у мужчин побежит Руслан Ткаленко, а у женщин стартует первой Валерия Дмитренко.
Спринт. Мужчины (11:30)
24. Руслан Ткаленко
28. Дмитрий Подручный
48. Артем Тищенко
81. Тарас Лесюк
103. Сергей Телень
Спринт. Женщины (15:00)
8. Валерия Дмитренко
27. Александра Меркушина
36. Надежда Белкина
66. Кристина Дмитренко
82. Лилия Стеблина
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:biathlon.com.ua
Популярное сейчас
- Грузия хочет, чтобы Россия вышла из ее земель в рамках мирного соглашения с Украиной
- Восемь голов на двоих. Шахтер сыграл вничью с чемпионом Словении
- Цитаишвили: Мое возвращение в Динамо? Не хочу ошибиться в четвертый раз
- Чемпионат Европы 2023. Меркушина без медали в персьюте, победила немка Гротиан
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн