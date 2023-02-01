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Дарья Блашко вернулась к тренировкам

Биатлон
(1 голосов)

Биатлонистка восстановилась от травмы

Дарья Блашко вернулась к тренировкам

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская биатлонистка Дарья Блашко вернулась к тренировкам после 3 недельного перерыва.

По словам Санитры, Блашко сейчас находится в оптимальных кондициях перед чемпионатом мира.

"К нам приехала из Украины Дарья Блашко. По-моему, мотивирована и в хорошем состоянии.

Думаю, что один-два дня нам потребуется, чтобы определить правильно ее физическое состояние.

Но то, что видел на тренировке – я уверен, она будет готова к чемпионату мира так, чтобы могла помочь команде прямо там".

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В статье: Дарья Блашко
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Источник:
Суспільне Спорт

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