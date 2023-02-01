Украинская биатлонистка Дарья Блашко вернулась к тренировкам после 3 недельного перерыва.

По словам Санитры, Блашко сейчас находится в оптимальных кондициях перед чемпионатом мира.

"К нам приехала из Украины Дарья Блашко. По-моему, мотивирована и в хорошем состоянии.

Думаю, что один-два дня нам потребуется, чтобы определить правильно ее физическое состояние.

Но то, что видел на тренировке – я уверен, она будет готова к чемпионату мира так, чтобы могла помочь команде прямо там".