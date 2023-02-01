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Дарья Блашко вернулась к тренировкам
Биатлонистка восстановилась от травмы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Дарья Блашко вернулась к тренировкам после 3 недельного перерыва.
По словам Санитры, Блашко сейчас находится в оптимальных кондициях перед чемпионатом мира.
"К нам приехала из Украины Дарья Блашко. По-моему, мотивирована и в хорошем состоянии.
Думаю, что один-два дня нам потребуется, чтобы определить правильно ее физическое состояние.
Но то, что видел на тренировке – я уверен, она будет готова к чемпионату мира так, чтобы могла помочь команде прямо там".
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