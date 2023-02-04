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Кубок IBU. Тищенко – лучший среди украинцев в спринте Обертилаха
Результаты гонки
фото - biathlon.com.ua
Сегодня, 4 февраля, в австрийском Обертилахе в рамках шестого этапа Кубка IBU сезона 2022/2023 состоялась спринтерская гонка у мужчин.
Победу одержал представитель Норвегии Уэбьерн Соэрум, серебро у его соотечественника Эндре Стремсгейма, а ТОП 3 замкнул швед Антон Иварссон.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Артем Тищенко, который с одним промахом и традиционно медленным ходом финишировал 12-м.
Кубок IBU, шестой этап
Обертиллах, Австрия
Спринт
Мужчины
1. Вебйорн Соерум (Норвегия) (1+0)
2. Эндре Стремсгейм (Норвегия) – 9,6 (0+0)
3. Антон Иварссон (Швеция) – 23,0 (0+1)
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12. Артем Тищенко (Украина) – 1.22,5 (1+0)
18. Руслан Ткаленко (Украина) – 1.37,8 (1+1)
20. Сергей Телень (Украина) – 1.40,3 (0+1)
50. Тарас Лесюк (Украина) – 2.17,8 (0+3)
60. Роман Боровик (Украина) – 2.48,2 (1+0)
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