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Кубок IBU. Тищенко – лучший среди украинцев в спринте Обертилаха

Биатлон
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Результаты гонки

Кубок IBU. Тищенко – лучший среди украинцев в спринте Обертилаха

фото - biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 февраля, в австрийском Обертилахе в рамках шестого этапа Кубка IBU сезона 2022/2023 состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Победу одержал представитель Норвегии Уэбьерн Соэрум, серебро у его соотечественника Эндре Стремсгейма, а ТОП 3 замкнул швед Антон Иварссон.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Артем Тищенко, который с одним промахом и традиционно медленным ходом финишировал 12-м.

Кубок IBU, шестой этап

Обертиллах, Австрия

Спринт

Мужчины

1. Вебйорн Соерум (Норвегия) (1+0)

2. Эндре Стремсгейм (Норвегия) – 9,6 (0+0)

3. Антон Иварссон (Швеция) – 23,0 (0+1)

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12. Артем Тищенко (Украина) – 1.22,5 (1+0)

18. Руслан Ткаленко (Украина) – 1.37,8 (1+1)

20. Сергей Телень (Украина) – 1.40,3 (0+1)

50. Тарас Лесюк (Украина) – 2.17,8 (0+3)

60. Роман Боровик (Украина) – 2.48,2 (1+0)

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В статье: Артем Тищенко
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