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Джима – в ТОП 15 гонки преследования на чемпионате мира 2023
Неплохое выступление
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону состоялась гонка преследования у женщин.
Победу в забеге на 10 километров одержала французская спортсменка Жулия Симон, серебро у немки Дениз Херман, а ТОП-3 замкнула биатлонистка из Норвегии Марте Олсбю-Ройзеланд.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Юлия Джима, которая с одним промахом и средней скоростью по дистанции стала в итоге 14-й.
Чемпионат мира 2023. Оберхоф
Гонка преследования
Женщины
1. Жюлия Симон (0+0+0+1)
2. Дениз Херман (1+0+1+2) (+27,0)
3. Марте Олсбю-Ройзеланд (1+1+1+0) (+37,7)
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14. Юлия Джима (0+0+1+0) (+1.44,9)
48. Елена Белосюк (0+1+1+2) (+4.56,8)
49. Анастасия Меркушина (1+1+0+0) (+2.57,1)
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