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Тищенко финишировал двенадцатым в индивидуальной гонке на ЧМ-2023
При чистой стрельбе снова подвела скорость
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четыре украинских биатлониста принимали участие в индивидуальной гонке на ЧМ-2023 по биатлону, который проходит в эти дни.
Самый высокий результат показал Артем Тищенко. Несмотря на идеальную стрельбу (0 промахов на четырех рубежах) у Тищенко четыре минуты отставания. Трое других наших биатлонистов – Богдан Цымбал, Денис Насыко и Антон Дудченко – финишировали плотной группой с 39 по 42 места. Вся тройка допустила по меньшей мере по два промаха и уступила по времени более шести минут.
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе. Он выиграл больше минуты у своего земляка, Стурлы Лагрейда и шведа Себастьяна Самуэльссона.
Биатлон. ЧМ-2023. Мужчины
Индивидуальная гонка на 20 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 49:57.5 (2)
2. Стурла Лагрейд (Норвегия) +1:10.7 (1)
3. Себастьян Самуэльсон (Швеция) +1:11.1 (1)
...
12. Артём Тищенко (Украина) +4:02.5 (0)
39. Богдан Цымбал (Украина) +6:36.4 (2)
40. Денис Насыко (Украина) +6:37.0 (2)
42. Антон Дудченко (Украина +6:48.3 (3)
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