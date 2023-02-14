Тищенко финишировал двенадцатым в индивидуальной гонке на ЧМ-2023

Четыре украинских биатлониста принимали участие в индивидуальной гонке на ЧМ-2023 по биатлону, который проходит в эти дни.

Самый высокий результат показал Артем Тищенко. Несмотря на идеальную стрельбу (0 промахов на четырех рубежах) у Тищенко четыре минуты отставания. Трое других наших биатлонистов – Богдан Цымбал, Денис Насыко и Антон Дудченко – финишировали плотной группой с 39 по 42 места. Вся тройка допустила по меньшей мере по два промаха и уступила по времени более шести минут.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе. Он выиграл больше минуты у своего земляка, Стурлы Лагрейда и шведа Себастьяна Самуэльссона.

Биатлон. ЧМ-2023. Мужчины

Индивидуальная гонка на 20 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 49:57.5 (2)

2. Стурла Лагрейд (Норвегия) +1:10.7 (1)

3. Себастьян Самуэльсон (Швеция) +1:11.1 (1)

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12. Артём Тищенко (Украина) +4:02.5 (0)

39. Богдан Цымбал (Украина) +6:36.4 (2)

40. Денис Насыко (Украина) +6:37.0 (2)

42. Антон Дудченко (Украина +6:48.3 (3)