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Эберг выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону
Украинки в гонке участия не принимали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ханна Оберг стала победительницей заключительного старта на Чемпионате мира по биатлону 2023. Шведка выиграла гонку с массовым стартом. Ханна, несмотря на два промаха, опередила ближайшую соперницу на почти пять секунд.
Второй финишную ленту пересекла норвежка Ингрид Ланнмарк Таннреволд. Тройку замкнула француженка Жюлия Симон.
Один из самых больших регрессов в гонке показала немка Дениз Херманн-Вик. Она стартовала под первым номером, однако из-за пяти промахов завершила соревнование только 24-й. Наибольший прогресс показала норвежка Оффигстад Каролине Кноттен, прорвавшаяся на шестую позицию с 28-й.
Напомним, что единственная украинка, которая могла быть представлена в масс-старте, Юлия Джима, не стартовала
Биатлон. Чемпионат мира 2023. Женщины
Гонка с массовым стартом
1. Анна Эберг (Швеция) – 33:33.0 (2)
2. Ингрид Ланнмарк Таннреволд (Норвегия) +4.8(1)
3. Жюлия Симон (Франция) +20.8 (3)
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +34.7 (1)
5. Маркета Давидова (Чехия) +51.4 (2)
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