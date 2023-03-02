Дудченко в топ-20 спринта в Нове-Место, победил снова Йоханнес

В четверг, второго марта, в чешском Нове-Место в рамках седьмого этапа Кубка мира состоялась мужская спринтерская гонка. В этой дисциплине нашу сборную представляли: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Денис Насыко начал гонку очень неудачно – 55 секунд проигрыша на дистанции за первый круг и два промаха на стрельбе. Денис проиграл четыре минуты и оказался вне гонки преследования.

Дмитрий Пидручный также не смог занести эту гонку себе в актив - три промаха, которые не позволили ему бороться за высокие места.

Антон Дудченко закрыл все мишени, но, к сожалению, на дистанции много проиграл. Однако, именно Антон стал лучшим среди наших - 17-е место.

Артем Прима и Богдан Цымбал не смогли порадовать болельщиков своими результатами. Основная проблема всех наших в этой гонке – существенный проигрыш на дистанции.

Победил без шансов для своих конкурентов Йоханнес Бьо, вторым финишировал его брат Тарьей, а топ-3 замкнул еще один норвежец Кристиансен.

Кубок мира. Нове-Место

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Бьо (0+0)

2. Тарьей Бьо (0+0) +30.0

3. Ветле Сьястад Кристиансен (0+1)+1.15.2

...

17. Антон Дудченко (0+0) +2.08.3

32. Дмитрий Пидручный (2+1) +2.36.7

35. Артем Прима (1+0) +2.40.6

43. Богдан Цымбал (0+1) +2.50.1

75. Денис Насыко (2+0) +4.02.0