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Юрай Санитра: Артем Тищенко в скорости может конкурировать с топатлетами Кубка IBU

Биатлон
(1 голосов)

Украинцу придется противостоять лучшим

Юрай Санитра: Артем Тищенко в скорости может конкурировать с топатлетами Кубка IBU

xsport.ua

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Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, об участии Артема Тищенко на этапе Кубка мира.

"Артем Тищенко очень хорошо выступает в Кенморе. Смог перевезти за океан хорошую форму в стрельбе и в скорости может конкурировать с топатлетами Кубка IBU. Поэтому радует, что такого спортсмена на соревнованиях там.

Относительно его попадания на Кубки мира есть вопросы. Нелегко это сделать по организации, перелетам и разрешениям на оружие. Поэтому пока над этим не думали. Все может поменяться, нужно подождать стартов основной команды в чешском Нове-Место. Затем будем принимать решение. Ведь могут возникнуть какие-либо неожиданные проблемы, которые сейчас невозможно определить", - сказал Санитра.

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В статье: Юрай Санитра Артем Тищенко
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Источник:
Суспільне Спорт

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