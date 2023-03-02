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Юрай Санитра: Артем Тищенко в скорости может конкурировать с топатлетами Кубка IBU
Украинцу придется противостоять лучшим
xsport.ua
Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, об участии Артема Тищенко на этапе Кубка мира.
"Артем Тищенко очень хорошо выступает в Кенморе. Смог перевезти за океан хорошую форму в стрельбе и в скорости может конкурировать с топатлетами Кубка IBU. Поэтому радует, что такого спортсмена на соревнованиях там.
Относительно его попадания на Кубки мира есть вопросы. Нелегко это сделать по организации, перелетам и разрешениям на оружие. Поэтому пока над этим не думали. Все может поменяться, нужно подождать стартов основной команды в чешском Нове-Место. Затем будем принимать решение. Ведь могут возникнуть какие-либо неожиданные проблемы, которые сейчас невозможно определить", - сказал Санитра.
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