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Александра Меркушина завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира 2023

Биатлон
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Великолепная гонка, браво

Александра Меркушина завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира 2023

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 марта в казахском Щучинске в рамках юниорского чемпионата мира 2023 по биатлону состоялась индивидуальная гонка у девушек.

Победу одержала представительница Германии Юлия Кинк, серебро у биатлонистки из Швейцарии Алессии Лаегер, а ТОП 3 замкнула украинка Александра Меркушина (которая несмотря на три промаха на огневых рубежах сумела финишировать на третьей позиции).

Юниорский чемпионат мира 2023, Щучинск (Казахстан)

Индивидуальная гонка

Девушки

1. Юлия Кинк (Германия) – (1+0+0+1)

2. Алесиа Лаэгер (Швейцария) – (1+0+0+0) (+59,8)

3. Александра Меркушина (Украина) – (1+1+1+0) (+1.10,2)

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7. Елена Городна (Украина) – (0+1+0+0) (+1.33,5)

46. Ксения Приходько (Украина) – (2+1+2+1) (+6.40,7)

54. Мария Голоборода (Украина) – (1+3+0+1) (+7.49,9)

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В статье: Александра Меркушина
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