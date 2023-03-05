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Александра Меркушина завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира 2023
Великолепная гонка, браво
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 марта в казахском Щучинске в рамках юниорского чемпионата мира 2023 по биатлону состоялась индивидуальная гонка у девушек.
Победу одержала представительница Германии Юлия Кинк, серебро у биатлонистки из Швейцарии Алессии Лаегер, а ТОП 3 замкнула украинка Александра Меркушина (которая несмотря на три промаха на огневых рубежах сумела финишировать на третьей позиции).
Юниорский чемпионат мира 2023, Щучинск (Казахстан)
Индивидуальная гонка
Девушки
1. Юлия Кинк (Германия) – (1+0+0+1)
2. Алесиа Лаэгер (Швейцария) – (1+0+0+0) (+59,8)
3. Александра Меркушина (Украина) – (1+1+1+0) (+1.10,2)
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7. Елена Городна (Украина) – (0+1+0+0) (+1.33,5)
46. Ксения Приходько (Украина) – (2+1+2+1) (+6.40,7)
54. Мария Голоборода (Украина) – (1+3+0+1) (+7.49,9)
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