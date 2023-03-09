  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украинки вне топ-30 индивидуальной гонки в Эстерсунде
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинки вне топ-30 индивидуальной гонки в Эстерсунде

Биатлон
(1 голосов)

Последняя женская индивидуальная гонка в нынешнем сезоне

Украинки вне топ-30 индивидуальной гонки в Эстерсунде

Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира состоялась женская индивидуальная гонка, в которой стартовали пять представительниц сборной Украины. Отметим, что большинство фавориток индивидуалки заявились в первую стартовую группу.

К сожалению, Анастасия Меркушина не может занести себе в актив сегодняшнюю гонку – две штрафные минуты. К тому же, Настя много проигрывала лидеркам на дистанции.

Первые две стрельбы отработала на ноль Юлия Джима, но на третьей стрельбе она дважды промахнулась и лишила себя шансов на топ-15. На дистанции Юлии было сложно.

Елена Билосюк закрыла все мишени, но на дистанции проигрывала очень много. С идеальной стрельбой Елена не смогла финишировать даже в топ-30.

Любовь Кипьяченкова и Дарья Блашко в зачетную зону не попали. Девушки очень много проигрывали на каждом километре дистанции, да еще и на стрельбе не были идеальными.

Малый хрустальный глобус в этой дисциплине достался Лизе Виттоцци, которая сегодня провела блестящую гонку.

Победила в индивидуалке Доротея Вирер, второе место заняла еще одна итальянка Лиза Виттоцци, а топ-3 замкнула Дениз Херрман-Вик.

Кубок мира. Эстерсунд

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Доротея Вирер (0+0+0+0)

2.Лиза Виттоцци (0+0+0+0) +25.5

3.Дениз Херрманн-Вик (1+0+0+0) +1.38.8

...

32.Елена Белосюк (0+0+0+0) +4.41.4

37.Юлия Джима (0+0+2+0) +5.01.9

38. Анастасия Меркушина (1+0+1+0) +5.04.1

54. Дарья Блашко (0+1+0+0) +6.00.4

72. Любовь Кипяченкова (1+0+2+1) +8.32.5

По теме
yellow-arrow
Йоханнес Бё сравнялся с Пуаре и Ульрихом по количеству побед в общем зачёте Кубка мира
yellow-arrow
Йоханнес Бё досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира
yellow-arrow
Сборная Украины по биатлону назвала составы на индивидуальные гонки в Эстерсунде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима Дарья Блашко Елена Билосюк Любовь Кипяченкова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде