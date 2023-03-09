Украинки вне топ-30 индивидуальной гонки в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира состоялась женская индивидуальная гонка, в которой стартовали пять представительниц сборной Украины. Отметим, что большинство фавориток индивидуалки заявились в первую стартовую группу.

К сожалению, Анастасия Меркушина не может занести себе в актив сегодняшнюю гонку – две штрафные минуты. К тому же, Настя много проигрывала лидеркам на дистанции.

Первые две стрельбы отработала на ноль Юлия Джима, но на третьей стрельбе она дважды промахнулась и лишила себя шансов на топ-15. На дистанции Юлии было сложно.

Елена Билосюк закрыла все мишени, но на дистанции проигрывала очень много. С идеальной стрельбой Елена не смогла финишировать даже в топ-30.

Любовь Кипьяченкова и Дарья Блашко в зачетную зону не попали. Девушки очень много проигрывали на каждом километре дистанции, да еще и на стрельбе не были идеальными.

Малый хрустальный глобус в этой дисциплине достался Лизе Виттоцци, которая сегодня провела блестящую гонку.

Победила в индивидуалке Доротея Вирер, второе место заняла еще одна итальянка Лиза Виттоцци, а топ-3 замкнула Дениз Херрман-Вик.

Кубок мира. Эстерсунд

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Доротея Вирер (0+0+0+0)

2.Лиза Виттоцци (0+0+0+0) +25.5

3.Дениз Херрманн-Вик (1+0+0+0) +1.38.8

...

32.Елена Белосюк (0+0+0+0) +4.41.4

37.Юлия Джима (0+0+2+0) +5.01.9

38. Анастасия Меркушина (1+0+1+0) +5.04.1

54. Дарья Блашко (0+1+0+0) +6.00.4

72. Любовь Кипяченкова (1+0+2+1) +8.32.5