Эстерсунд. Дудченко двенадцатый в индивидуальной гонке Насыко забежал в топ-30

В норвежском Эстерсунде состоялась индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км в рамках Кубка мира по биатлону.

Среди украинцев лучшее время показал Артем Дудченко. С двумя промахами он уступил лидеру три минуты и финишировал двенадцатым. В топ-30 также неожиданно попал Денис Насыко. Он допустил одну ошибку и проиграл своему партнеру по сборной немного больше минуты.

Не лучший результат ходом показал Богдан Цымбал: у него всего один промах и пять минут отставания от лидера. Артем Прима (3) стал 46-м, а в шестом десятке с четырьмя промахами оказался Артем Тищенко.

Выиграл гонку немец Бенедикт Долль. Он стал единственным сегодня, кто не допустил промахов. В тройку также вошли сенсационный итальянец Томмазо Джакомель и норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Бенедикт Долль (Германия) – 48:43.4 (0)

2. Томмазо Джакомель (Италия) +1:09.1 (1)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +1:11.5 (1)

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12. Артём Дудченко (Украина) +3:03.4 (2)

25. Денис Насыко (Украина) +4:17.0 (1)

39. Богдан Цымбал (Украина) +5:14.6 (1)

46. Артем Прима (Украина) +5:34.1 (3)

54. Артем Тищенко (Украина) +6:33.6 (4)