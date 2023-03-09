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Эстерсунд. Дудченко двенадцатый в индивидуальной гонке Насыко забежал в топ-30
Выиграл гонку немец Долль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В норвежском Эстерсунде состоялась индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км в рамках Кубка мира по биатлону.
Среди украинцев лучшее время показал Артем Дудченко. С двумя промахами он уступил лидеру три минуты и финишировал двенадцатым. В топ-30 также неожиданно попал Денис Насыко. Он допустил одну ошибку и проиграл своему партнеру по сборной немного больше минуты.
Не лучший результат ходом показал Богдан Цымбал: у него всего один промах и пять минут отставания от лидера. Артем Прима (3) стал 46-м, а в шестом десятке с четырьмя промахами оказался Артем Тищенко.
Выиграл гонку немец Бенедикт Долль. Он стал единственным сегодня, кто не допустил промахов. В тройку также вошли сенсационный итальянец Томмазо Джакомель и норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Бенедикт Долль (Германия) – 48:43.4 (0)
2. Томмазо Джакомель (Италия) +1:09.1 (1)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +1:11.5 (1)
...
12. Артём Дудченко (Украина) +3:03.4 (2)
25. Денис Насыко (Украина) +4:17.0 (1)
39. Богдан Цымбал (Украина) +5:14.6 (1)
46. Артем Прима (Украина) +5:34.1 (3)
54. Артем Тищенко (Украина) +6:33.6 (4)
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