Главный тренер сборной Украины: Девушки в диоптре ничего не видели

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко прокомментировал перенос спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира сезона 2022/2023 в норвежском Холменколлене. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Первая половина пристрелки, еще было что-то чуть-чуть видно, но потом такой туман налез. Даже девушки в диоптре ничего не видели, не могли найти мишень. Дождались до конца пристрелки – и отменили гонку" – сказал он.

Напомним, что женская спринтерская гонка в норвежском Холменколлене состоится сегодня, 18 марта, в 16:00 по киевскому времени.