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Главный тренер сборной Украины: Девушки в диоптре ничего не видели
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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко прокомментировал перенос спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира сезона 2022/2023 в норвежском Холменколлене. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Первая половина пристрелки, еще было что-то чуть-чуть видно, но потом такой туман налез. Даже девушки в диоптре ничего не видели, не могли найти мишень. Дождались до конца пристрелки – и отменили гонку" – сказал он.
Напомним, что женская спринтерская гонка в норвежском Холменколлене состоится сегодня, 18 марта, в 16:00 по киевскому времени.
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