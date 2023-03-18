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Главный тренер сборной Украины: Девушки в диоптре ничего не видели

Биатлон
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Главный тренер сборной Украины: Девушки в диоптре ничего не видели

UA-Футбол
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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко прокомментировал перенос спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира сезона 2022/2023 в норвежском Холменколлене. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Первая половина пристрелки, еще было что-то чуть-чуть видно, но потом такой туман налез. Даже девушки в диоптре ничего не видели, не могли найти мишень. Дождались до конца пристрелки – и отменили гонку" – сказал он.

Напомним, что женская спринтерская гонка в норвежском Холменколлене состоится сегодня, 18 марта, в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: сборная Украины по биатлону Александр Кравченко
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