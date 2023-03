Симон досрочно выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону

Француженка Жюлья Симон досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону.

В субботу она заняла пятое место в спринте на заключительном этапа КМ, который проходит в Осло. Победила немка Дениз Херрманн-Вик, второй стала шведка Ханна Эберг, третьей — ее соотечественница Анна Магнуссон.

На счету 26-летней Симон стало 1048 очков. Ее уже не сможет догнать занимающая второе место итальянка Доротея Вирер, уступающая француженке 877 очков.

Cocorico - Julia Simon is the Total Score winner of the 2022/2023 season! ????



So well-deserved. ????@fedfranceski | #biathlon pic.twitter.com/p4d8EdBiCH