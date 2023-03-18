  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Симон досрочно выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симон досрочно выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону

Биатлон
(1 голосов)

Француженка впервые за 18 лет выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону.

Симон досрочно выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону

Новина українською

Француженка Жюлья Симон досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону.
В субботу она заняла пятое место в спринте на заключительном этапа КМ, который проходит в Осло. Победила немка Дениз Херрманн-Вик, второй стала шведка Ханна Эберг, третьей — ее соотечественница Анна Магнуссон.
На счету 26-летней Симон стало 1048 очков. Ее уже не сможет догнать занимающая второе место итальянка Доротея Вирер, уступающая француженке 877 очков.

Французская биатлонистка выиграла общий зачет Кубка мира впервые с сезона 2004/05, когда лучшей стала Сандрин Байи.

Кубок мира завершится масс-стартами в норвежском Холменколлене завтра, 19 марта.

По теме
yellow-arrow
Йоханес Бё побеждает в гонке преследования в Холменколлене, украинцы – вне ТОП 30
yellow-arrow
Главный тренер сборной Украины: Девушки в диоптре ничего не видели
yellow-arrow
Женский спринт в Холменколлене перенесли на завтра
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде