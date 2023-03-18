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Симон досрочно выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону
Француженка впервые за 18 лет выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону.
Француженка Жюлья Симон досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону.
В субботу она заняла пятое место в спринте на заключительном этапа КМ, который проходит в Осло. Победила немка Дениз Херрманн-Вик, второй стала шведка Ханна Эберг, третьей — ее соотечественница Анна Магнуссон.
На счету 26-летней Симон стало 1048 очков. Ее уже не сможет догнать занимающая второе место итальянка Доротея Вирер, уступающая француженке 877 очков.
Cocorico - Julia Simon is the Total Score winner of the 2022/2023 season! ????— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) March 18, 2023
So well-deserved. ????@fedfranceski | #biathlon pic.twitter.com/p4d8EdBiCH
Французская биатлонистка выиграла общий зачет Кубка мира впервые с сезона 2004/05, когда лучшей стала Сандрин Байи.
Кубок мира завершится масс-стартами в норвежском Холменколлене завтра, 19 марта.
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