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"Малый хрустальный глобус" в зачёте гонок преследования достался Бе
Йоханнес Бё выиграл "Малый хрустальный глобус" в зачёте гонок преследования Кубка мира.
Johannes Thingnes Bø
В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё.
Он также стал первым в зачёте гонок преследования.
Биатлон. Кубок мира. Зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 600.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 425.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 295.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 277.
5. Фабьен Клод (Франция) – 252.
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 237.
7. Бенедикт Долль (Германия) – 236.
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 232.
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 214.
10. Роман Рес (Германия) – 207.
Также, француженка Жюлья Симон досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону.
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