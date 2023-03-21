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Дудченко - почти 20 000 евро, Лесюк - 250. Стали известны призовые украинских биатлонистов за сезон
В целом украинская сборная заработала 81 тысячу евро призовых
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В норвежском Холменколлене завершился последний этап Кубка мира по биатлону в этом сезоне - Украинская сборная заработала 81 тысячу евро призовых.
На этапах Кубка мира и мирового чемпионата учитывались финиши биатлонистов в топ-30 личных гонок, а также попадание в топ-8 в эстафетах. Отдельно доплачивали победителям зачетов дисциплин и попавшим в топ-10 общего зачета Кубка мира.
Больше всего призовых в сезоне 2022/23 среди женщин получила Юлия Джима - почти 15 тысяч евро, сообщает Суспільне Спорт. Весомую роль сыграла вторая часть сезона, когда Джима трижды финишировала в топ-15.
Кроме Юлии, призовые получили еще две биатлонистки: Анастасия Меркушина и Елена Белосюк.
Лидером по заработанным призовым в украинской сборной стал Антон Дудченко - 19 тысяч евро. В то время как Тарас Лесюк получил всего 250 евро.
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