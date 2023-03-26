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Президент IBU впервые посетил Украину
Посмотрел, оценил
globallookpress.com
Президент Международного союза биатлонистов Оле Далин посетил Украину. Глава IBU впервые за годы независимости посещает наше государство.
Во время пребывания в Буковеле Оле оценил уровень проведения чемпионата Украины и осмотрел новую биатлонную арену.
"Я здесь, чтобы воздать честь биатлонной семье. Для меня было честью приехать в это время в Украину.
Это очень хорошо, что вы можете проводить национальный чемпионат", – цитирует Далина ТСН.
Напомним, ранее президент Федерации биатлона Украины
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