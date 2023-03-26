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Президент IBU впервые посетил Украину

Биатлон
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Президент IBU впервые посетил Украину

globallookpress.com

UA-Футбол
Новина українською

Президент Международного союза биатлонистов Оле Далин посетил Украину. Глава IBU впервые за годы независимости посещает наше государство.

Во время пребывания в Буковеле Оле оценил уровень проведения чемпионата Украины и осмотрел новую биатлонную арену.

"Я здесь, чтобы воздать честь биатлонной семье. Для меня было честью приехать в это время в Украину.

Это очень хорошо, что вы можете проводить национальный чемпионат", – цитирует Далина ТСН.

Напомним, ранее президент Федерации биатлона Украины рассказал об изменениях в тренерском штабе женской команды.

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В статье: IBU
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