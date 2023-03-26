Президент IBU впервые посетил Украину

Президент Международного союза биатлонистов Оле Далин посетил Украину. Глава IBU впервые за годы независимости посещает наше государство.

Во время пребывания в Буковеле Оле оценил уровень проведения чемпионата Украины и осмотрел новую биатлонную арену.

"Я здесь, чтобы воздать честь биатлонной семье. Для меня было честью приехать в это время в Украину.

Это очень хорошо, что вы можете проводить национальный чемпионат", – цитирует Далина ТСН.