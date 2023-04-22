Вице-президент IBU высказал жесткую позицию по отстранению россиян

Вице-президент Международной ассоциации биатлонистов Иржи Хамза выступил категорически против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования. Его слова цитирует iDNES:

"Нам нечего решать и менять нашу позицию. Мы также не согласны с рекомендацией МОК вернуть россиян на соревнования под нейтральным флагом.

Они должны быть отстранены, пока их войска не покинут Украину" – сказал вице-президент.