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Вице-президент IBU высказал жесткую позицию по отстранению россиян
За таких людей не стыдно
Фото - facebook.com/Chiemgau-Arena
Вице-президент Международной ассоциации биатлонистов Иржи Хамза выступил категорически против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования. Его слова цитирует iDNES:
"Нам нечего решать и менять нашу позицию. Мы также не согласны с рекомендацией МОК вернуть россиян на соревнования под нейтральным флагом.
Они должны быть отстранены, пока их войска не покинут Украину" – сказал вице-президент.
Напомним, что ранее Украина
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