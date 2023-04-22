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Вице-президент IBU высказал жесткую позицию по отстранению россиян

Биатлон
(1 голосов)

За таких людей не стыдно

Вице-президент IBU высказал жесткую позицию по отстранению россиян

Фото - facebook.com/Chiemgau-Arena

UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент Международной ассоциации биатлонистов Иржи Хамза выступил категорически против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования. Его слова цитирует iDNES:

"Нам нечего решать и менять нашу позицию. Мы также не согласны с рекомендацией МОК вернуть россиян на соревнования под нейтральным флагом.

Они должны быть отстранены, пока их войска не покинут Украину" – сказал вице-президент.

Напомним, что ранее Украина выиграла медальный зачет ЧЕ по спортивной борьбе.

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В статье: IBU
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