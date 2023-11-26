Президент ФБУ: У Джимы была несложная болезнь, просто решили поберечь

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал о состоянии Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного на старте нового сезона. Его слова цитирует XSport:

– Лидеры команды на этот сезон традиционны – Юлия Джима и Дмитрий Пидручный?

– Будем смотреть, кто наши лидеры. Лидеры же определяются не тем, кто назначит их, а определяются на арене. Дмитрий, как вы знаете, перенес травму, у него была сломана рука, однако он уже полноценно приступил к тренировкам. Первый этап он пропустит, а затем, учитывая его состояние, тренеры будут определяться, готов ли он полноценно выступать. Безусловно, на него возлагаются очень большие надежды.

Что касается Юлии Джимы, то она тоже не выступит на первом этапе. Она уже будет ждать команду в Хохфильцене, и, надеюсь, она поддержит реноме номера 1 в нашей сборной. Но я также буду очень счастлив, если у нас будет такая конкуренция, что лидеру придется попотеть, чтобы доказать, что он действительно лидер. Все должно решаться по спортивному принципу, в команде не может быть любимцев. Федерация всех спортсменов поддерживает одинаково, всем созданы одинаковые условия для подготовки, пусть в конкурентных условиях доказывают, кто лучше.

– Юлия сильно переболела в преддверии сезона?

– Да, она переболела. Однако это было не сложное заболевание. Это было вирусное заболевание, после которого нужно было дать время организму, чтобы полноценно восстановиться. Юля могла участвовать в первом этапе, но поскольку она была на тренировочном сборе на высоте, тренерский штаб решил, что лучше, чтобы она не меняла климат, чтобы она там и осталась, и готовилась к следующим этапам – сказал он.