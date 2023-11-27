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Лиза Виттоцци возглавила общий зачёт Кубка мира сезона-2023/2024
В её активе 90 очков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала лидером общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 благодаря победе на первом этапе соревнований в Эстерсунде (Швеция) в индивидуальной гонке, которая была первой личной гонкой в нынешнем розыгрыше турнира.
Второе место в общем зачёте занимает немецкая биатлонистка Франциска Пройс. На третьем места располагается немка Ванесса Фойгт.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Лиза Виттоцци (Италия) — 90.
2. Франциска Пройс (Германия) — 75.
3. Ванесса Фойгт (Германия) — 60.
4. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 50.
5. София Шнайдер (Германия) — 45.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 40.
7. Ингрид Ландмарк Тандревольд (Норвегия) — 36.
8. Марта Краакстад Йохансен (Норвегия) — 34.
9. Анна Мака (Польша) — 32.
10. Марит Ишол Скоган (Норвегия) — 31.
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