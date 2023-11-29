Санитра: Долго над составом не думал

Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав на эстафету Кубка мира в шведском Эстерсунде, в интервью для Суспільне Спорт. Наставник команды рассказал о составе на эстафету и подготовке Артема Примы к старту.

Состав сборной Украины на мужскую эстафету в Эстерсунде:

Артем Тищенко — Артем Прима - Тарас Лесюк - Антон Дудченко

"Долго над составом не думал, но было больше вариантов. Потому что я уже немного по тренировкам знаю, кто может и на каком этапе стартовать в эстафете. Был вопрос по третьему этапу: поставить Лесюка, Насыка или Цымбала. И думал, чтобы дать возможность пробежать эстафету Лесюку, чтобы он показал себя, как может закрыть третий этап. Решил дать ему возможность. Не могу сказать, что Цымбал или Насыко выглядят хуже, но пока решил попробовать этот вариант эстафеты".

О подготовке Артема Примы к старту

"Артем Прима не бежал индивидуальную гонку. Готовился к эстафете, всегда перед началом сезона ему нужно время, чтобы разогреться. Уверен, что он будет идти дальше и покажет такую же хорошую эстафету, как и во время микста, а также будет немного лучше двигаться по трассе".