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Двигатели Мерседеса не выиграли ни единой гонки в сезоне-2023 впервые за 17 лет

Биатлон

У команды проблемы

Двигатели Мерседеса не выиграли ни единой гонки в сезоне-2023 впервые за 17 лет

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Моторы производства "Мерседеса" остались без побед в сезоне-2023 Формулы-1.

21 гонку из 22 выиграли пилоты команды "Ред Булл", использующей двигатели "Хонды", ещё в одной гонке первенствовала "Феррари", пользующаяся силовыми установками собственного производства.

Двигатели немецкого производителя используют, помимо заводской команды, такие коллективы, как "Астон Мартин", "Макларен" и "Уильямс".

В 2022 году "Мерседес" добился единственной победы на Гран-при Бразилии, где лучший результат показал британский гонщик Джордж Расселл.

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