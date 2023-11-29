Двигатели Мерседеса не выиграли ни единой гонки в сезоне-2023 впервые за 17 лет

Моторы производства "Мерседеса" остались без побед в сезоне-2023 Формулы-1.

21 гонку из 22 выиграли пилоты команды "Ред Булл", использующей двигатели "Хонды", ещё в одной гонке первенствовала "Феррари", пользующаяся силовыми установками собственного производства.

Двигатели немецкого производителя используют, помимо заводской команды, такие коллективы, как "Астон Мартин", "Макларен" и "Уильямс".

В 2022 году "Мерседес" добился единственной победы на Гран-при Бразилии, где лучший результат показал британский гонщик Джордж Расселл.