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Впервые за 6 лет немецкая биатлонистка возглавила общий зачёт Кубка мира
Франциска Пройс показала хороший результат в спринте
biathlonworld.com
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, чемпионка мира 2015 года, стала первой с марта 2017 года представительницей Германии, возглавившей общий зачёт Кубка мира. Сейчас спортсменка делит первое место в рейтинге с норвежкой Каролин Оффигстад Кноттен, каждая из биатлонисток имеет в своём активе 125 очков.
В последний раз немкой, которая была лидером общего зачёта Кубка мира, становилась двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер в марте 2017 года.
Отметим, что в топ-10 общего рейтинга сейчас находится ещё одна немецкая спортсменка, Ванесса Фойгт. В её активе на данный момент, 1 декабря, 105 рейтинговых очков.
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