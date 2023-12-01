Жанмонно: Думала, что мой результат больше подойдёт не для победы, а для подиума или цветов

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала своё успешное выступление в спринте в Эстерсунде (Швеция).

"Мне нечего сказать, кроме того, что я очень довольна этим результатом. С точки зрения ощущений сегодня утром я была не очень хороша на лыжне. Но вначале я всё же решила пойти быстро: это непросто, но часто окупается. На втором круге у меня были определённые проблемы с поддержанием темпа, зато в конце я действительно боролась.

Думала, что мой результат больше подойдёт не для победы, а для подиума или цветов. Поэтому я была взволнована, когда покидала стрельбище, не думала, что смогу удержать темп.

Рада победе, но ещё больше рада видеть счастье нашего персонала. Оно доставляет мне больше всего удовольствия.

Я хочу большего и не собираюсь останавливаться. Нужно ещё победить, но сначала нужно будет справиться с гонкой преследования в качестве первого номера и со спринтом в красной майке. Особенно — в условиях стресса", — приводит слова Жанмонно издание Nordic Magazine.