Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жанмонно: Думала, что мой результат больше подойдёт не для победы, а для подиума или цветов
Биатлонистка довольна результатом
Фото: france3-regions.francetvinfo.fr
Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала своё успешное выступление в спринте в Эстерсунде (Швеция).
"Мне нечего сказать, кроме того, что я очень довольна этим результатом. С точки зрения ощущений сегодня утром я была не очень хороша на лыжне. Но вначале я всё же решила пойти быстро: это непросто, но часто окупается. На втором круге у меня были определённые проблемы с поддержанием темпа, зато в конце я действительно боролась.
Думала, что мой результат больше подойдёт не для победы, а для подиума или цветов. Поэтому я была взволнована, когда покидала стрельбище, не думала, что смогу удержать темп.
Рада победе, но ещё больше рада видеть счастье нашего персонала. Оно доставляет мне больше всего удовольствия.
Я хочу большего и не собираюсь останавливаться. Нужно ещё победить, но сначала нужно будет справиться с гонкой преследования в качестве первого номера и со спринтом в красной майке. Особенно — в условиях стресса", — приводит слова Жанмонно издание Nordic Magazine.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - единоличный лидер, Полесье теряет с аутсайдеров. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Полесье - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинский клуб прекращает свою деятельность на период войны
- Санитра: Сегодня эстафету мы проиграли на одном рубеже
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО