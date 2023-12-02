Зоц о женском спринте: Все, что было на трассе вселяет надежду

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал выступление своих подопечных в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Николай Николаевич, вы рассчитывали сегодня, что больше наших девушек в ТОП 60 зайдут?

– Конечно... Наше сильное место - это стрельба, и мы ее как раз провалили, наверное, из большого желания что-нибудь сделать. Но эта гонка по сравнению с эстафетами, даже с индивидуальной, какие-то светлые места показала и какой-то положительный момент в работе по дистанции. И Кристина Дмитренко, за исключением последнего километра, навязывала борьбу. И Настя Меркушина уже немного по другому выглядела, и Люба Кипяченкова, если бы не стрельба. Аня Кривонос на стрельбе лежа дважды недосылала патроны и много времени потеряла. Больше оптимизма. По стрельбе – это минусовый для нас момент. А все, что было на трассе, это большой позитив, который вселяет надежду и позволяет прогрессировать.

– Вы говорили, что хотите увидеть Блашко, Меркушину и Кипяченкову, чтобы понять, в каком они состоянии и как покажут себя. Что вы увидели по отношению к этим трем девушкам?

– По Даше мы увидели, что на сегодняшний день это уровень не Кубка мира, а Кубка IBU. Мне важно было увидеть Настю Меркушину, я увидел маленькую, но положительную динамику. И на эстафету мы будем рассчитывать на нее, улучшить ход по дистанции, стрельбу найдет, и все будет в порядке. Было интересно увидеть Любу Кипяченкову, но ей еще нужно нарабатывать на этапах кубка IBU. Я очень колебался между Аней Кривонос и Любой Кипяченковой, потому что Аня более склонна к индивидуальным гонкам, а у нас дальше идут спринты, на следующих этапах. И я рассчитывал на Любу. Но на сегодняшний день нужно рассчитывать на 5 человек, но пятая будет для эстафеты больше запасной. Поэтому на 90% Аню Кривонос выберу, а на кубок IBU поедет Люба Кипяченкова и Даша Блашко – сказал специалист.