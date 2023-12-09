Хохфильцен-2023. Результаты женской гонки преследования

Две украинские биатлонистки показали не плохой результат на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, финишировав в топ-30 гонки преследования. Юлия Джима совершила два промаха во время гонки - один на третьей и один на четвертой стрельбе. Несмотря на это, она смогла подняться больше, чем на 10 позиций со старта, завершив гонку на 27-м месте. Ирина Петренко также допустила два промаха - по одному на первой и последней стрельбе. Она улучшила свой результат на 22 позиции, финишировав 29-й. Также она получила наибольшее количество отыгранных мест в гонке.

Анастасия Меркушина начала гонку с одним промахом. После двух чистых стрельб прогрессировала до 25-го места перед четвертым огневым рубежом. Три дополнительных промаха вытеснили ее за пределы топ-40, и она финишировала 46-й. Анна Кривонос осталась вне топ-40, завершив гонку без значительного поднятия в рейтинге.

Победила в преследовании Эльвира Эберг из Швеции. На последнем рубеже винтовка ее оппонентки Тандреволд заклинила и норвежка пропустила шведскую спортсменку вперед.