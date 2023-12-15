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Артем Прима: Я собой совсем не доволен, потому что стрелял плохо
Украинец отметил, что физически уже лучше чувствовал себя
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Прима подвел итоги спринта в Ленцерхайде в рамках Кубка мира. Напомним, украинец финишировал 44-м.
Начался третий этап Кубка мира. Артем, что скажете относительно своего физического состояния на дистанции сегодня?
По гонке могу сказать, что лыжи работали хорошо, и можно было по дистанции держать нормальный темп. Физически чувствовал себя немножко лучше, чем до этого в Эстерсунде или Хохфильцене. Надеюсь, что будет понемногу отпускать и смогу выбраться из этой ямы. Думаю, что летом и я, и ребята немного перебрали в тренировочном процессе. Однако, это чисто мое субъективное мнение.
Артем, прокомментируйте, пожалуйста, свою сегодняшнюю стрельбу.
Что касается стрельбы, то я собой совсем не доволен, потому что стрелял плохо: по одному промаху на каждом рубеже, еще и долго стрелял стойку. Стрельбой не доволен. Как говорится, выпал шанс — лыжи работали хорошо, немножко лучше самочувствие, и стрелять нужно было только на ноль. Тогда был бы гораздо лучший результат. Но имеем то, что имеем.
Чувствуете поддержку болельщиков?
Да. Спасибо за поддержку болельщикам, друзьям и близким, а главное - нашим Вооруженным силам, которые дают шанс нам здесь выступать и показывать, что Украина есть в спорте. Только благодаря ребятам с передовой мы здесь. Держитесь ребята! Слава Украине! Героям слава!
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