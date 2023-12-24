Мандзин и Тарасюк – чемпионы Украины в одиночной смешанной эстафете 2023

Сегодня, 24 декабря, в Сянках (Львовская область) состоялась заключительная гонка чемпионата Украины по биатлону 2023 – одиночная смешанная эстафета.

В забеге участвовало 16 пар (в том числе четыре представляли Сумщину, а три – Тернопольщину). Победу одержали Виталий Мандзин и Татьяна Тарасюк (Тернополь), серебро досталось Анастасии Меркушиной и Виталию Трушу (Закарпатье), а ТОП 3 замкнули представители Сумщины Валентина Семеренко и Роман Боровик.

Отметим, что вторая часть чемпионата Украины пройдет в Буковеле уже в марте 2024 года.

Чемпионат Украины по биатлону. Сянки

Одиночная смешанная эстафета

1. Тернопольская область-1 (Татьяна Тарасюк, Виталий Мандзин) (+1)

2. Закарпатская область (Анастасия Меркушина, Виталий Труш) (+3) (+31,0)

3. Сумская область-1 (Валентина Семеренко, Роман Боровик) (+2) (+31,2)