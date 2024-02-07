ЧМ по биатлону. Сборная Украины вошла в топ-7 по итогам смешаной эстафеты

7 февраля, в Новом Месте состоялась смешанная эстафета в рамках чемпионат мира по биатлону.

Украина выступала в таком составе: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Ирина Петренко.

Украинцы не лучшим образом стартовали, и Артем Прима после стрельбы шел 17-м, но все же сумел передать эстафету 9-м. Благодаря великолепным действиям Пидручного наша команда смогла подняться в топ-5. Юлию Джиму он выводил уже на восьмой строчке.

Украинка на "лежке" потеряла одну позицию, а затем смогла выйти на седьмое место, опередив ходом американку Дидру Ирвин, и сохранила позицию на заключительной передаче эстафеты.

Ирина Петренко ходом выбежала на шестое место, обогнав бельгийскую биатлонистку, и точно отработала на "лежке". Во втором круге украинка немного сбавила темп и опустилась на седьмое место.

Победу в соревнованиях одержала сборная Франции и не позволила норвежским биатлонистам в очередной раз занять первую ступеньку пьедестала.

ЧМ-2024. Классическая смешанная эстафета

1. Франция (1+9) 1:09:24.4 часа

2. Норвегия (0+8) +45.2

3. Швейцария (0+3) +1:01.7

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7. Украина (0+8) +2:48.8