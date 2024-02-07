ЧМ-2024. Сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на женский спринт чемпионата мира-2024.

Напомним, что гонка в Новом Месте состоится в пятницу, 9 февраля.

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Старший тренер женской сборной Украины Николай Зоц сообщил, что в спринте побегут Юлия Джима и Ирина Петренко. К ним присоединятся Кристина Дмитренко и Анастасия Меркушина.

Состав Украины на спринт ЧМ-2024:

Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко