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ЧМ-2024. Сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт

Биатлон
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ЧМ-2024. Сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Украины по биатлону определилась с составом на женский спринт чемпионата мира-2024.

Напомним, что гонка в Новом Месте состоится в пятницу, 9 февраля.

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Старший тренер женской сборной Украины Николай Зоц сообщил, что в спринте побегут Юлия Джима и Ирина Петренко. К ним присоединятся Кристина Дмитренко и Анастасия Меркушина.

Состав Украины на спринт ЧМ-2024:

Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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