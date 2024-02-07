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Пидручный: Каждый чемпионат мира — особенный

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Украинец поделился ожиданиями от соревнований

Пидручный: Каждый чемпионат мира — особенный

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

32-летний капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал об ожиданиях от чемпионата мира в Нове Место.

"Каждый чемпионат мира — особенный, переживания больше, чем перед обычными этапами Кубка мира или чемпионатом Европы. Я старался от себя сделать максимум в тех условиях, которые были. Надеюсь, что подготовился достаточно хорошо.

Мне всегда здесь нравилось соревноваться, незабываемая атмосфера от болельщиков. До войны здесь было много украинцев. Самое большое воспоминание? Это 2015 год, когда мы в смешанной эстафете финишировали третьими — это я впервые в эстафете финишировал в призах. Серебро в 2020 году в мужской эстафете? Это тоже хороший результат, вспоминал о нем. Здесь было много хороших результатов, заезжал "в цветы", причем в разных гонках. Воспоминания с этим стадионом особенные, скажем так".

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Дмитрий Пидручный
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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