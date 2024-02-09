Сборная Украины назвала состав на мужской спринт ЧМ

Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт чемпионата мира по биатлону.

Четверку спортсменов назвал главный тренер команд Юрай Санитра.

Состав на спринт: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Стоит отметить, что гонку пропустит Денис Насыко. Сам же мужской спринт состоится в субботу, 10 февраля, в 18:05.