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Сборная Украины назвала состав на мужской спринт ЧМ

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Денис Насыко пропустит гонку

Сборная Украины назвала состав на мужской спринт ЧМ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт чемпионата мира по биатлону.

Четверку спортсменов назвал главный тренер команд Юрай Санитра.

Состав на спринт: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Стоит отметить, что гонку пропустит Денис Насыко. Сам же мужской спринт состоится в субботу, 10 февраля, в 18:05.

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сборная Украины по биатлону
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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