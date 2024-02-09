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Сборная Украины назвала состав на мужской спринт ЧМ
Денис Насыко пропустит гонку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт чемпионата мира по биатлону.
Четверку спортсменов назвал главный тренер команд Юрай Санитра.
Состав на спринт: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
Стоит отметить, что гонку пропустит Денис Насыко. Сам же мужской спринт состоится в субботу, 10 февраля, в 18:05.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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