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В спринте в Нове-Место француженки впервые в своей истории заняли весь пьедестал почета
И это всего третий такой случай в истории в общем
Сегодня, 9 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону-2024 прошёл женский спринт.
Команда Франции в этой гонке впервые в своей истории завоевала весь пьедестал почёта на чемпионате мира: Жулия Симон стала первой, Жюстин Бреза-Буше - второй, а Лу Жанмонно завоевала бронзу.
Ранее подобное достижение было достигнуто только дважды. На чемпионате мира в 1984 году в Шамони (Франция) советские биатлонистки завоевали первые три места в индивидуальной гонке, а в 2007 году в Антхольце (Италия) на чемпионате мира первые три места в масс-старте заняли представительницы Германии: Андреа Хенкель, Мартина Глагов и Кати Вильхельм.
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