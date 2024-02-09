Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые с 2015 года спринт чемпионата мира выиграла французская биатлонистка
Победу добыла Жулия Симон
9 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошёл женский спринт.
В нём победила действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте француженка Жулия Симон, которая принесла для своей сборной первую с 2015 года победу в спринтерской гонке на мировом первенстве.
В последний раз французская биатлонистка побеждала в спринте на чемпионате мира в Контиолахти (Финляндия) в 2015 году. Тогда гонку выиграла Мари Дорен-Абер, которая на финише на 9,6 секунды опередила представительницу Польши Веронику Новаковскую-Жемняк. Третьей в спринте тогда была украинка Валя Семеренко, проигравшая Дорен-Абер 19,7 секунды.
Популярное сейчас
- Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
- Выбыли на длительный срок. Два игрока Динамо травмировались в товарищеском матче
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Сборная Норвегии по биатлону назвала состав на стартовую гонку чемпионата мира — 2024
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО