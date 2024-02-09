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Впервые с 2015 года спринт чемпионата мира выиграла французская биатлонистка

Биатлон
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Победу добыла Жулия Симон

Впервые с 2015 года спринт чемпионата мира выиграла французская биатлонистка

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

9 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошёл женский спринт.

В нём победила действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте француженка Жулия Симон, которая принесла для своей сборной первую с 2015 года победу в спринтерской гонке на мировом первенстве.

В последний раз французская биатлонистка побеждала в спринте на чемпионате мира в Контиолахти (Финляндия) в 2015 году. Тогда гонку выиграла Мари Дорен-Абер, которая на финише на 9,6 секунды опередила представительницу Польши Веронику Новаковскую-Жемняк. Третьей в спринте тогда была украинка Валя Семеренко, проигравшая Дорен-Абер 19,7 секунды.

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