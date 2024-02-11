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В чешском Нове Место дождь и ветер, на мужскую гонку преследования сменили формат трассы
Погода вносит свои коррективы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 февраля, в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира-2024 состоятся мужская и женская гонка преследования.
В международном союзе биатлонистов (IBU) сообщили, что формат трассы для мужского персьюта будет изменен. Так, из-за ветра и дождя использование 2,5 километрового участка трассы с подъемом Plackovec будет заменен на 3 километровый круг.
Напомним, что женский старт запланирован на 15:30 по киевскому времени, мужчины начнут гонку в 18:05.
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