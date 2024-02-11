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Симон – чемпионка мира в персьюте-2024, украинки традиционно низко

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Симон – чемпионка мира в персьюте-2024, украинки традиционно низко

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня 11 февраля в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержала представительница Франции Жулия Симон (спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира – до этого она побеждала в спринте и классической смешанной эстафете). Бронза досталось ее соотечественнице Жустин Бреза-Буше, а вот французский дуэт, разместившись посередине, разбавила итальянка Лиза Витоцци.

Что касается украинок, лучшей среди наших стала Кристина Дмитренко, которая с 4 промахами и традиционно низкой скоростью финишировала в итоге на 26 месте.

Чемпионат мира-2024. Нове Место

Гонка преследования

Женщины

1. Жулия Симон (0+1+0+0)

2. Лиза Витоцци (0+0+0+1) (+46,3)

3. Жустин Бреза-Буше (0+1+2+1) (+49,3)

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26. Кристина Дмитренко (2+0+1+1) (+3.46,7)

35. Юлия Джима (2+1+1+0) (+4.39,0)

36. Анастасия Меркушина (1+1+0+2) (+4.51,2)

45. Ирина Петренко (2+1+1+0) (+5.30,7)

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