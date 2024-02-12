ЧМ-2024 по биатлону. Сборная Украины определилась с составом на женскую индивидуальную гонку

Сборная Украины определилась с составом на женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира 2024 года по биатлону.

В составе Украины на индивидуальную гонку состоится одна замена. Вместо Ирины Петренко в гонке выступит Анна Кривонос, которая таким образом дебютирует на ЧМ-2024.

Состав Украины на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2024

Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос

Женская индивидуальная гонка ЧМ-2024 состоится во вторник, 13 февраля. Начало соревнований - в 18:10 по киевскому времени.