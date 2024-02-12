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ЧМ-2024 по биатлону. Сборная Украины определилась с составом на женскую индивидуальную гонку
В составе произошла одна замена
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины определилась с составом на женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира 2024 года по биатлону.
В составе Украины на индивидуальную гонку состоится одна замена. Вместо Ирины Петренко в гонке выступит Анна Кривонос, которая таким образом дебютирует на ЧМ-2024.
Состав Украины на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2024
Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос
Женская индивидуальная гонка ЧМ-2024 состоится во вторник, 13 февраля. Начало соревнований - в 18:10 по киевскому времени.
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