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Николай Зоц о конкуренции: Есть восемь команд, которые по составу потенциально сильнее нас

Биатлон

Если не десять-двенадцать

Николай Зоц о конкуренции: Есть восемь команд, которые по составу потенциально сильнее нас

Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал о конкуренции в современном биатлоне. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Если в мужском биатлоне, по моему мнению, сейчас три команды, а мы можем уже за четвертое место бороться, то в женском сейчас реально – семь, даже восемь команд, которые по составу потенциально сильнее нас. Мы реально смотрим на вещи, и восемь команд сильнее. Чтобы мы были выше, это нужно, чтобы они где-то ошибались, а мы не ошиблись при этом. Потому из этого будем исходить.

На следующий сезон нам нужно на каждом этапе где-то по 30 секунд сбросить. Это без стрельбы, только по ходу. Это не такие уж нереальные задачи для нас: по 30 секунд на каждом этапе, по 10 секунд на каждом круге ходом. Это можно сделать. Мы уже увидели в этом сезоне, что в следующем году без этого не обойдемся. И не обойдемся без молодых спортсменок, прилив свежей крови, чтобы двигаться дальше и выше. Иначе мы останемся на тех же девятых-десятых местах" – сказал тренер.

Напомним, что сегодня, 17 февраля, в 14:45 по киевскому времени женщины будут бежать эстафету на чемпионате мира-2024.

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