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Дмитренко о целях на чемпионат мира-2024: Не знаю, лучше не буду загадывать
Странная стратегия на карьеру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко поделилась своими планами на чемпионат мира-2024 и рассказала о требованиях тренерского штаба по стрельбе. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Не знаю, лучше не буду загадывать. Лучше выполнять свою работу без каких-либо целей. Просто знаю: если все сложится, как я могу, то все будет хорошо по результатам.
Тренер нам говорил, что наш конек – это стрельба, быстро стрелять, точно. И как-то мы пытаемся это оправдать на рубеже, но не всегда получается, потому что все же эмоции, погодные условия, немного перестраховываемся. Но мы стараемся, по крайней мере, так делать" – сказала украинка.
Напомним, что сегодня, 17 февраля, в 14:45 по киевскому времени женщины будут бежать эстафету на чемпионате мира-2024.
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