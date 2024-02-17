Дмитренко о целях на чемпионат мира-2024: Не знаю, лучше не буду загадывать

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко поделилась своими планами на чемпионат мира-2024 и рассказала о требованиях тренерского штаба по стрельбе. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Не знаю, лучше не буду загадывать. Лучше выполнять свою работу без каких-либо целей. Просто знаю: если все сложится, как я могу, то все будет хорошо по результатам.

Тренер нам говорил, что наш конек – это стрельба, быстро стрелять, точно. И как-то мы пытаемся это оправдать на рубеже, но не всегда получается, потому что все же эмоции, погодные условия, немного перестраховываемся. Но мы стараемся, по крайней мере, так делать" – сказала украинка.