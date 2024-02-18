Три украинца будут бежать в масс стартах в последний день чемпионата мира-2024

Сегодня, 18 февраля в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону состоятся две завершающие гонки мундиаля – масс старты.

Первыми в 15:15 по киевскому времени на старт выйдут женщины. Единственной из украинок, кто пробежит дистанцию 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами, станет Кристина Дмитренко, которая стартует под 18 номером.

В 17:30 будут завершать чемпионат мира мужчины. Два украинца будут бежать эту гонку на 15 километров – Дмитрий Пидручный (25) и Антон Дудченко (29).