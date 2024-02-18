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Три украинца будут бежать в масс стартах в последний день чемпионата мира-2024
Болеем не смотря ни на что
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 февраля в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону состоятся две завершающие гонки мундиаля – масс старты.
Первыми в 15:15 по киевскому времени на старт выйдут женщины. Единственной из украинок, кто пробежит дистанцию 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами, станет Кристина Дмитренко, которая стартует под 18 номером.
В 17:30 будут завершать чемпионат мира мужчины. Два украинца будут бежать эту гонку на 15 километров – Дмитрий Пидручный (25) и Антон Дудченко (29).
Напомним, ранее женская
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