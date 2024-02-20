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Пуаре: Доминирование норвежцев велико, остальных это должно вдохновлять
Четырёхкратный обладатель Кубка мира - о доминировании норвежцев в мужском биатлоне
Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре высказался о доминировании мужской сборной Норвегии на международных соревнованиях.
"Многие говорят, что доминирование норвежцев слишком велико, что квоты следует сократить, но я предпочитаю считать, что другие команды должны рассмотреть причины этого доминирования и черпать из этого вдохновение. Надо посмотреть, что они делают лучше", - приводит слова Пуаре Nordic Magazine.
Напомним, норвежцы завоевали на чемпионате мира по биатлону - 2024 в Нове-Место (Чехия) 12 медалей. В медальном зачёте соревнований сборная Норвегии заняла второе место, уступив команде Франции, на счету которой 13 медалей.
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