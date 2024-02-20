  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пуаре: Доминирование норвежцев велико, остальных это должно вдохновлять
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пуаре: Доминирование норвежцев велико, остальных это должно вдохновлять

Биатлон

Четырёхкратный обладатель Кубка мира - о доминировании норвежцев в мужском биатлоне

Пуаре: Доминирование норвежцев велико, остальных это должно вдохновлять

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре высказался о доминировании мужской сборной Норвегии на международных соревнованиях.

"Многие говорят, что доминирование норвежцев слишком велико, что квоты следует сократить, но я предпочитаю считать, что другие команды должны рассмотреть причины этого доминирования и черпать из этого вдохновение. Надо посмотреть, что они делают лучше", - приводит слова Пуаре Nordic Magazine.

Напомним, норвежцы завоевали на чемпионате мира по биатлону - 2024 в Нове-Место (Чехия) 12 медалей. В медальном зачёте соревнований сборная Норвегии заняла второе место, уступив команде Франции, на счету которой 13 медалей.

По теме
yellow-arrow
Кристина Дмитренко: Я оцениваю этот ЧМ хорошо, довольна
yellow-arrow
Антон Дудченко: Я очень доволен, что удалось найти свою стрельбу
yellow-arrow
Впервые с 2017 года. Норвежские биатлонистки не получили индивидуальных медалей на ЧМ
биатлон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости