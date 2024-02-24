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Юношеский ЧМ-2024 по биатлону. Две украинки финишировали в топ-30
Еще двое на 44-м и 51-м месте
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершилась индивидуальная гонка среди девушек на юношеском ЧМ-2024 по биатлону. Две украинки попали в топ-30. Всего участвовало 4 представителя Украины.
Александра Меркушина и Ксения Приходько заняли 21-ю и 29-ю строчку соответственно. Татьяна Тарасюк заняла 44-ю позицию, а Виктория Хвостенко - 51-ю.
Чемпионство сегодняшней дистанции за немецкой биатлонисткой Альмой Зигизмунд.
Следующая гонка в рамках ЧМ-2024 состоится 25-го февраля.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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