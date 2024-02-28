Сборная Украины определилась с составами на Кубок мира по биатлону в Холменколлене

Украина назвала состав мужской и женской команд на Кубке мира по биатлону в Голменколлене.

Тренеры сборных Юрай Санитра и Николай Зоц определились с заявкой на этап.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Тарас Лесюк

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос

Этап Кубка мира в Голменколлене состоится с 29 февраля по 3 марта.