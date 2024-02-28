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Сборная Украины определилась с составами на Кубок мира по биатлону в Холменколлене
Соревнования стартуют 29 февраля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина назвала состав мужской и женской команд на Кубке мира по биатлону в Голменколлене.
Тренеры сборных Юрай Санитра и Николай Зоц определились с заявкой на этап.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Тарас Лесюк
Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос
Этап Кубка мира в Голменколлене состоится с 29 февраля по 3 марта.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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