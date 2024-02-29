Александра Меркушина выиграет масс-старт-60 на Юниорском чемпионате мира

В эстонском Отепяя завершается Юниорский чемпионат мира по биатлону. До масс-старта у девушек украинские биатлонисты и биатлонистки не радовали результатами, но сегодняшний день безусловно войдет в историю нашего биатлона.

19-летняя Александра Меркушина не слишком уверенно начала масс-старт, ведь не закрыла две мишени. Тем не менее, стойку украинка отработала блестяще – точно и быстро. На последний круг Меркушина ушла второй, но смогла догнать и перегнать представительницу сборной Франции. Поздравляем Александру и всю нашу сборную с шикарной победой.

Также стоит отметить тринадцатое место Ксении Приходько, которая сегодня закрыла все 20 мишеней.

Масс-старт-60. Девушки

1. Александра Меркушина (1+1+0+0) 28:17,2

2. Лола Бужо (1+0+0+0) +1,9

3. Карлотта Гаутеро (1+1+0+0) +11,1

...

13. Ксения Приходько (0+0+0+0) +1:23,9

41. Виктория Хвостенко (0+0+1+3) +3:10,7