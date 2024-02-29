Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская индивидуальная гонка в Осло перенесена из-за тумана
Погодные условия помешали проведению соревнований
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
Женскую индивидуальную гонку на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия) перенесли с 29 февраля на 1 марта, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Причиной переноса соревнований стали неблагоприятные погодные условия.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Условия ухудшились. Согласно прогнозу, сегодня лучше не станет. Мы могли бы начать соревнования, но затем нам, возможно, пришлось бы их остановить. Это худший из возможных сценариев. Поскольку прогноз погоды на завтра немного лучше, мы решили, что не стоит рисковать сегодня и лучше провести женскую и мужскую гонки завтра", — отметил рейс-директор IBU Борут Нунар.
Время старта женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Осло будет объявлено позднее.
Популярное сейчас
- Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер
- Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
- Алиев: Заблокировал Милевского везде. Для меня этот человек больше не существует
- Женская индивидуальная гонка в Холменколлене сегодня не состоится
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико