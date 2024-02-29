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Женская индивидуальная гонка в Осло перенесена из-за тумана

Биатлон
Обновлено

Погодные условия помешали проведению соревнований

Женская индивидуальная гонка в Осло перенесена из-за тумана

Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женскую индивидуальную гонку на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия) перенесли с 29 февраля на 1 марта, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Причиной переноса соревнований стали неблагоприятные погодные условия.

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"Условия ухудшились. Согласно прогнозу, сегодня лучше не станет. Мы могли бы начать соревнования, но затем нам, возможно, пришлось бы их остановить. Это худший из возможных сценариев. Поскольку прогноз погоды на завтра немного лучше, мы решили, что не стоит рисковать сегодня и лучше провести женскую и мужскую гонки завтра", — отметил рейс-директор IBU Борут Нунар.

Время старта женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Осло будет объявлено позднее.

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