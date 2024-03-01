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Только Меркушина - в зачетной зоне индивидуальной гонки в Холменколлене
Элитный биатлон вернулся
Фото: Анастасія Меркушина
Сегодня в Голменколлене женской индивидуальной гонкой начался седьмой этап Кубка мира по биатлону. Погодные условия не помешали биатлонному празднику. В этой дисциплине стартовали Дмитренко, Кривонос, Меркушина, Петренко. Юлия Джима не стартовала.
Ожидали хорошего результата от Кристины Дмитренко, но она сегодня не справилась с работой на огневых рубежах – пять промахов. Это необычно много для Кристины. Наверное усталость уже сказывается.
Анна Кривонос прогнозированно много проигрывала на дистанции, но перед последней стрельбой у нее был шанс на приличный результат. К сожалению, Анна на стойке не закрыла две мишени и с тремя промахами завершила гонку вне топ-40.
Также не может занести эту гонку в актив Ирина Петренко, которая не справилась со стойкой - три промаха. Отметим, что Ирина проиграла даже больше чем Дмитренко, у которой сразу пять промахов.
Лучшей из наших стала Анастасия Меркушина, с двумя штрафными минутами завершившая гонку в зачетной зоне. Остальные наши биатлонистки финишировали вне топ-40.
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0+0+1)
2.Эльвира Карин Эберг (1+1+0+0) +28.8
3.Ида Лиен (0+1+0+0) +32.0
...
33. Анастасия Меркушина (1+0+0+1) +3.33.0
59. Анна Кривонос (1+0+0+2) +5.46.7
62. Кристина Дмитренко (0+2+1+2) +5.54.7
63. Ирина Петренко (0+2+0+1) +6.02.6
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