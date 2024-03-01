Только Меркушина - в зачетной зоне индивидуальной гонки в Холменколлене

Сегодня в Голменколлене женской индивидуальной гонкой начался седьмой этап Кубка мира по биатлону. Погодные условия не помешали биатлонному празднику. В этой дисциплине стартовали Дмитренко, Кривонос, Меркушина, Петренко. Юлия Джима не стартовала.

Ожидали хорошего результата от Кристины Дмитренко, но она сегодня не справилась с работой на огневых рубежах – пять промахов. Это необычно много для Кристины. Наверное усталость уже сказывается.

Анна Кривонос прогнозированно много проигрывала на дистанции, но перед последней стрельбой у нее был шанс на приличный результат. К сожалению, Анна на стойке не закрыла две мишени и с тремя промахами завершила гонку вне топ-40.

Также не может занести эту гонку в актив Ирина Петренко, которая не справилась со стойкой - три промаха. Отметим, что Ирина проиграла даже больше чем Дмитренко, у которой сразу пять промахов.

Лучшей из наших стала Анастасия Меркушина, с двумя штрафными минутами завершившая гонку в зачетной зоне. Остальные наши биатлонистки финишировали вне топ-40.

Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины

1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0+0+1)

2.Эльвира Карин Эберг (1+1+0+0) +28.8

3.Ида Лиен (0+1+0+0) +32.0

...

33. Анастасия Меркушина (1+0+0+1) +3.33.0

59. Анна Кривонос (1+0+0+2) +5.46.7

62. Кристина Дмитренко (0+2+1+2) +5.54.7

63. Ирина Петренко (0+2+0+1) +6.02.6