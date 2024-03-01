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ЮЧМ по биатлону. Сборная Украины финишировала 16-й в юношеской эстафете
Лучший результат показала сборная Норвегии
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
На юниорском чемпионате мира по биатлону состоялась командная эстафета среди юношей.
Украину представляли: Александр Биланенко, Дмитрий Крюков и Николай Грущак.
Первым бежал Александр Биланенко, который заработал один круг штрафа и 11-м передал эстафету.
Дмитрий Крюков прошел свой этап без штрафных кругов и использовал три запасных патрона (15-й), а Николай Грущак в итоге завершил гонку на 16-м месте.
Самую высокую строчку заняла сборная Норвегии.
Юниорский ЧМ-2024 по биатлону. Эстафета — юноши
1. Норвегия (0+6) 1:01:30.7 часа
2. Франция (0+8) +1:46.4
3. Италия (2+6) +2:10.1
4. Польша (0+8) +2:46.3
5. Словения (0+8) +2:58.9
6. Чехия (2+7) +3:05.3
...
16. Украина (1+9) +6:15.2
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