ЮЧМ по биатлону. Сборная Украины финишировала 16-й в юношеской эстафете

На юниорском чемпионате мира по биатлону состоялась командная эстафета среди юношей.

Украину представляли: Александр Биланенко, Дмитрий Крюков и Николай Грущак.

Первым бежал Александр Биланенко, который заработал один круг штрафа и 11-м передал эстафету.

Дмитрий Крюков прошел свой этап без штрафных кругов и использовал три запасных патрона (15-й), а Николай Грущак в итоге завершил гонку на 16-м месте.

Самую высокую строчку заняла сборная Норвегии.

Юниорский ЧМ-2024 по биатлону. Эстафета — юноши

1. Норвегия (0+6) 1:01:30.7 часа

2. Франция (0+8) +1:46.4

3. Италия (2+6) +2:10.1

4. Польша (0+8) +2:46.3

5. Словения (0+8) +2:58.9

6. Чехия (2+7) +3:05.3

...

16. Украина (1+9) +6:15.2