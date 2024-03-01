Четыре украинца – в зачетной зоне индивидуальной гонки на Кубке мира

Мужской индивидуальной гонкой продолжился седьмой этап Кубка мира в Холменколлене. В дисциплине на 20 км стартовали пять представителей сборной Украины.

Дмитрий Пидручный редко стартует в индивидуалке, но сегодня решил поучаствовать в классической дисциплине. Дмитрий на дистанции неплохо смотрелся, а вот со стрельбой не справился – три штрафных минуты. Однако даже с тремя промахами Дмитрий стал лучшим в нашей сборной.

Антон Дудченко как всегда много проигрывал на трассе и с одним промахом он не смог побороться за топ-20. К сожалению, Антон в этом сезоне не бежит, как может.

Тарас Лесюк после третьего огневого рубежа с идеальной стрельбой был восьмым. К сожалению, на последней стрельбе Тарас не закрыл две мишени. Очень досадно, ведь эта гонка могла быть лучшей для Тараса в карьере.

Денис Насыко не попал в зачетную зону. Артем Прима финишировал на 40 месте.

Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 49:31,0

2. Тарьей Бьо (0+0+0+1) +28,5

3. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+0+1) +1:05,6

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30. Дмитрий Пидручный (0+1+1+1) +4:27,2

33. Тарас Лесюк (0+0+0+2) +4:41,7

34. Антон Дудченко (0+1+0+0) +4:43,9

40. Артем Прима (1+1+0+0) +5:40,5

51. Денис Насыко (0+1+0+1) +6:35,1