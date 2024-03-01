Йоханнес Бё 3-й раз в карьере выиграл Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё в третий раз в карьере выиграл "Малый хрустальный глобус" в зачёте индивидуальных гонок.

Обладатель трофея стал известен после проведения сегодня, 1 марта, на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), где состоялась последняя гонка такого типа в сезоне-2023/2024.

По итогам всех индивидуальных гонок сезона Йоханнес Бё набрал 195 очков и на 30 очков опередил ближайшего преследователя — своего старшего брата Тарьея Бё. Замкнул тройку лучших на данной дистанции в нынешнем сезоне немец Роман Рес (137 очков).