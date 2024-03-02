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ЮЧМ-2024. Мужская сборная Украины – вице-чемпионы мира в эстафете
Просто замечательное выступление, ребята
biathlon.com.ua
Сегодня, 2 марта в эстонском Отепя в рамках юниорского чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась эстафетная гонка у мужчин.
Победу в забеге 4 по 7,5 километра одержали представители Норвегии, серебро у ребят из Украины, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Франции.
Наша команда в составе Степана Кинаша, Богдана Борковского, Сергея Супруна и Виталия Мандзина обошлась на дистанции без штрафных кругов.
Юниорский чемпионат мира-2024. Отепя
Эстафета
Мужчины
1. Норвегия (3+12)
2. Украина (0+11) (+56,5)
3. Франция (1+10) (+1.06,0)
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