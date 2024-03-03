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Кубок мира 2023/2024. Украина провалила одиночную смешанную эстафету Холменколена
Ниже падать просто не реально
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 марта, в норвежском Холменколлене в рамках этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоялась одиночная смешанная эстафета.
Победу в забеге праздновали представители Норвегии, серебро у шведов, а ТОП-3 замкнули финны.
Что касается украинцев, то и Кристина Дмитренко и Дмитрий Пидручный точно не стреляли и очень медленно бежали по дистанции. В итоге 12-я позиция.
Кубок мира 2023/2024. Хоменколен
Одиночная смешанная эстафета
1. Норвегия (1+8)
2. Швеция (0+7) (+0,1)
3. Финляндия (0+6) (+31,3)
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12. Украина (1+12) (+2.34,3)
Кристина Дмитренко (0+1; 0+2) (+30,3)
Дмитрий Пидручный (1+3; 0+1) (+1.09,0)
Кристина Дмитренко (0+1; 0+2) (+1.47,9)
Дмитрий Пидручный (0+0; 0+2)
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