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Кубок мира 2023/2024. Украина провалила одиночную смешанную эстафету Холменколена

Биатлон

Ниже падать просто не реально

Кубок мира 2023/2024. Украина провалила одиночную смешанную эстафету Холменколена

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 марта, в норвежском Холменколлене в рамках этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победу в забеге праздновали представители Норвегии, серебро у шведов, а ТОП-3 замкнули финны.

Что касается украинцев, то и Кристина Дмитренко и Дмитрий Пидручный точно не стреляли и очень медленно бежали по дистанции. В итоге 12-я позиция.

Кубок мира 2023/2024. Хоменколен

Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (1+8)

2. Швеция (0+7) (+0,1)

3. Финляндия (0+6) (+31,3)

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12. Украина (1+12) (+2.34,3)

Кристина Дмитренко (0+1; 0+2) (+30,3)

Дмитрий Пидручный (1+3; 0+1) (+1.09,0)

Кристина Дмитренко (0+1; 0+2) (+1.47,9)

Дмитрий Пидручный (0+0; 0+2)

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